Nieuwe piste in zoektocht naar "Rechtvaardige rechters": ligt paneel van "Lam Gods" onder markt Dendermonde?

De eerste piste leverde niets op maar Claessens had nog een plan B. Want Arsène Goedertier stierf bij zijn schoonbroer, een juwelier uit Dendermonde. De man woonde tegenover de abdij, aan de Grote Markt. Claessens zocht uit met wie Goedertier contact had tijdens zijn verblijf in de stad. Zo kwam hij op het spoor van een tandarts en een advocaat. Ook zij woonden allemaal aan de markt.

"Ik ben samen met een vriend, via een waterput, afgedaald tot onder één van die woningen, onder de markt. Er lag een vloer, geen beton. Dat vonden we vreemd. Er was ook een nis die naar een gang liep met nog meer ruimtes. Je kan er namen en rare symbolen zien op de muren. We gaan daar nu verder zoeken. Als we het paneel daar niet vinden, dan zullen we hopelijk wel zaken van historische waarde vinden", vertelt Martin.