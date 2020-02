Maar goed helft 65-plussers gevaccineerd tegen griep (en dat is te weinig): "Inenting moet eenvoudiger"

Maar 53 procent van de ouderen in ons land die thuis wonen, hebben een terugbetaald griepvaccin afgehaald, blijkt uit de studie. In Vlaanderen halen we wel 60 procent, méér dan in Wallonië en Brussel. Maar hoe dan ook zitten we onder het streefdoel van 75 procent dat de WGO vooropstelt voor griepinentingen bij 65-plussers.