Minister Ben Weyts niet blij met oproep tot 'klimaatspijbelen' van schepen uit Eeklo

Minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het niet eens met de oproep van schepen Isaura Calsyn (Groen) uit Eeklo om deel te nemen aan de actiedag van Youth for Climate. De schepen riep via Facebook leerkrachten op om op te komen voor de rechten van mens, dier en planeet. Maar dat moet niet via een actie van Youth for Climate, vindt de minister.