Loeiharde wind voorspeld, dus wordt zondag het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen gereden

“Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant?”, zong de Nederlandse zanger Boudewijn De Groot in zijn klassieker “Jimmy”. Zondagmiddag zullen we zien wie de sterkste “Jimmy” van Nederland wordt, want dan wordt voor de 6e keer het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen georganiseerd.

“Het is een tijdrit over 8,5 kilometer over de Oosterscheldekering in Zeeland”, legt organisator Robrecht Stoekenbroek uit. De organisatie kondigde pas vandaag aan dat de wedstrijd zondag zal plaatsvinden.