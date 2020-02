Opnieuw hyacint-stewards gezocht in Vlaamse Ardennen om de bloemen te beschermen

Vorig jaar hielden vijf vrijwilligers in de Oost-Vlaamse bossen een oogje in het zeil. "We hopen ook dit jaar op minstens vijf vrijwilligers", zegt Coppens. Zo kan elke steward een bos voor zijn rekening nemen. "Het zou beter zijn als we meer vrijwilligers hebben, dan kunnen we met een beurtrol werken." De vrijwilligers krijgen een korte opleiding met boswachters, zo leren ze wat er mag en wat niet mag.