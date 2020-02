Café in New York vraagt woekerprijs van 125 dollar voor bier uit Beersel, brouwer niet tevreden

Het is wel een speciaal bier, want het wordt gebrouwen volgens de "méthode traditionnelle" van de schuimwijnen. Die manier van brouwen wordt gecombineerd met de spontane gisting van lambiekbieren.

"Het is een lambiek die eerst een jaar gist op houten vaten, en dan wordt het op fles gezet met champagnegist. Na nog eens negen maanden gisten, draaien we de fles om en bevriezen we de hals, zodat de gist in een ijsblokje vanboven in de fles zit. Als je de fles opent, schiet het ijsblokje eruit en dan sluiten we de fles terug." Een lang proces dus, en de moeite waard om te proeven, maar niet aan de woekerprijzen die ze in New York vragen, aldus de brouwer.