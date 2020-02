Overijse opent volgende maand asielcentrum

Fedasil wil volgende maand in een voormalig woonzorgcentrum in Overijse een opvangcentrum openen voor niet-begeleide minderjarigen tussen 15 en 18 jaar. Er is plaats voor maximum 80 jongens. Het gaat om minderjarigen die zonder ouders in ons land zijn aangekomen en internationale bescherming genieten. Dat meldt het gemeentebestuur van Overijse.