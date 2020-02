Poëziealbum op Hasseltse antiekbeurs geeft geheimen prijs

"Het poëziealbum was oorspronkelijk van Greta Den Hertoch", begint Marc z'n verhaal. In de jaren 40 was het de gewoonte om naast tekeningen ook handtekeningen in een boekje te verzamelen van bekende sporters of acteurs. Maar in het album van Greta staan de handtekeningen van de Canadese soldaten die gelegerd waren in het huis waar ze toen woonde.