Politie van Ronse schaft bodycams aan om interventies te filmen

Agenten die een bodycam dragen, moeten de mensen verwittigen dat ze gefilmd worden, maar ze moeten geen toestemming vragen. “De beelden zijn vooral belangrijk als er discussie ontstaat”, legt korpschef Patrick Boel uit. “Een tijd geleden hebben we een klacht gehad waarbij ons racisme en gebruik van geweld werd verweten. We hebben dan een buurtonderzoek laten uitvoeren. Zo hebben we gelukkig beelden kunnen krijgen van omstaanders die alles gefilmd hadden. We hebben op die manier ontdekt dat het optreden van ons wel correct is verlopen.”