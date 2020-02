Politiezone Mechelen-Willebroek zet nu ook burgerpersoneel in op snelheidscontroles

Politiezones hebben ook personeel in dienst dat geen politieopleiding heeft gehad. Die hebben dan ook niet dezelfde bevoegdheden. Politiezones kunnen dat personeel nu wel een extra opleiding laten volgen zodat ze ook kunnen ingezet worden om snelheidscontroles uit te voeren. Dat doet de politiezone Mechelen- Willebroek sinds kort, schrijft Het Laatste Nieuws.

Door burgerpersoneel in te zetten op snelheidscontroles kan het politiepersoneel beter ingezet worden, zegt Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek: "Terwijl ons burgerpersoneel de flitscamera's bemant, kunnen onze politieagenten zich concentreren op politietaken. Dat is één plus één zodat de verkeersveiligheid alleen maar wint."

Ook in Gent gebeurt dit al.