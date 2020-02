Premier Sophie Wilmès (MR) bij Congolese president Tshisekedi: "Positief naar de toekomst kijken zonder het verleden te vergeten"

De Belgische delegatie is voor drie dagen in Congo. Naast premier Wilmès zijn ook minister Pieter De Crem van Binnenlandse Zaken (CD&V) en minister Alexander De Croo van Ontwikkelingssamenwerking (Open VLD) meegereisd. Beiden waren eerder al op bezoek geweest in Kinshasa. De diplomatieke samenwerking tussen België en Congo was de voorbije maanden stilaan hernomen, na jaren van wederzijds wantrouwen onder president Joseph Kabila.

"We hebben bij het bezoek van president Tshisekedi in september aan ons land beslist om onze relatie te versterken, en dit bezoek is daar de materialisatie van", zei de premier aan VRT NWS-buitenlandjournalist Stijn Vercruysse in Kinshasa.

De premier had een persoonlijke ontmoeting met de Congolese president in het presidentieel paleis in Kinshasa. Wilmès sprak de pers achteraf toe. "We hebben het gehad over ontwikkelingssamenwerking, de rechtsstaat, de mensenrechten en het zakenklimaat", zei de premier. Wilmès maakte duidelijk dat België een eerlijke en welwillende partner wil zijn. Ze wil positief naar de toekomst kijken, maar ook het verleden niet vergeten. Ze riep de president op om de beloftes van het voorbije jaar om te zetten: "Woorden zijn goed, acties zijn beter." (lees voort onder foto)