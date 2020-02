PS wil doorlichting van de taxshift "voor de vorming van nieuwe regering", N-VA: "Wil de PS wel die regering?"

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is de analyse van de PS over de taxshift "volledig fout". "We hebben de sociale zekerheid beter gefinancierd dan wanneer de taxshift er niet zou geweest zijn", aldus de voorzitter van de Franstalige liberalen. "We zouden ook eens alle publieke uitgaven kunnen doorlichten. We denken bijvoorbeeld aan de subsidies die de PS uitdeelt aan Brusselse organisaties. Of dat men het gewicht van hun kabinetten eens bekijkt of een analyse maakt van allerlei instanties die de PS beheert in Wallonië en Brussel."

Ook de Vlaamse christendemocraten CD&V verdedigen de taxshift. "De maatregelen waren sociaal rechtvaardig en ondernemingsvriendelijk", zei fractieleider Servais Verherstraeten in "Villa Politica". Al geeft Verherstraeten ook toe dat de taxshift inderdaad niet volledig gefinancierd was. "Dat heeft zijn consequenties voor de sociale zekerheid en de begroting. We moeten het gat in de begroting dichter rijden."

"Wij zullen dus hoe dan ook moeten besparen en dat moet evenwichtig en rechtvaardig gespreid worden. Maar het is een illusie om te denken dat het gat tegen het einde van de regeerperiode dicht zal zijn", aldus Verherstraeten. Zijn voorzitter Joachim Coens wil daarnaast ook praten over een belasting op multinationals. "Die ontsnappen soms aan rechtvaardige fiscaliteit. En dat is voor ons belangrijk."