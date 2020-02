Wie gaat straks met een MIA naar huis? Hogeschool PXL weet het al

Ook een aantal Limburgse artiesten zijn genomineerd voor een MIA. Dana Winner en Belle Perez bijvoorbeeld nemen het tegen mekaar op in de categorie "Vlaams Populair". Ibe is genomineerd voor "Doorbraak" en de muziek van Regi maakt kans op een prijs in de categorie "Dance". Volgens PXL is Dana Winner de enige Limburgse die een prijs mee naar huis neemt.



Hieronder zie je de voorspellingen: