We kennen de voorrangsregels niet genoeg. Dat zegt verkeersinstituut Vias, nu blijkt dat er in ons land elke dag 13 ongevallen met gewonden gebeuren omdat iemand onder meer de voorrangsregels niet respecteerde. Maar hoe goed ken jij die regels? Test het in onze quiz, met vragen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.