119 huisartsen te kort in Rand rond Brussel

De Rand rond Brussel heeft 119 huisartsen te kort. Volgens de Vlaamse minimumnorm moeten er negen artsen per 10.000 inwoners zijn en dat is daar niet het geval. In Drogenbos is er zelfs geen enkele Nederlandstalige huisarts meer. Enkel Linkebeek haalt de norm wel. Huisartsen die zich toch vestigen in de Rand krijgen een aanmoedigingspremie van 20.000 euro.