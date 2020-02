Riemst laat inwoners en bezoekers proeven van Romeinse producten

De Via Belgica was een heirbaan van zowat 400 kilometer die van Boulogne-sur-Mer via Arras, Bavay, Tongeren, Heerlen naar Keulen liep. Het was een deel van een netwerk van wegen door het Romeinse rijk. Waar die precies lag in Zuid-Limburg is volgens archeologen moeilijk te achterhalen, maar hij vormt nu wel de inspiratiebron voor een leuk project.