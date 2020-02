Problemen Heulebeek: omwonenden mogen zelf oplossingen voorstellen

Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij: "We willen daar iedereen bij betrekken. Landbouwers hebben soms terreinkennis die niemand anders heeft. Met die manier van werken hopen we ook op meer begrip voor de maatregelen. Niemand wil water in zijn huis of tuin, maar als er daarvoor een stuk grond onteigend moet worden, is dat een ander verhaal. Door de mensen te betrekken, rekenen we op een groter draagvlak."

Op het einde van het project zullen de maatregelen vastgelegd worden in een zogenaamd "riviercontract" voor de Heulebeek.

