Rode Kruis Vlaanderen: "Sommige mensen in zuidelijk Afrika eten maar eens om de twee of drie dagen"

Twee medewerkers van het Rode Kruis Vlaanderen zijn de voorbije dagen in Lesotho, een staat midden in Zuid-Afrika, de schade en menselijke gevolgen gaan opmeten. "Het is pijnlijk om te zien", vertelt regioverantwoordelijke Emma Achten aan VRTNWS. "De akkers liggen er verschraald bij. De maïsplantjes, die rond deze tijd al op knie- of beenhoogte zouden moeten staan, zijn nauwelijks enkele (tientallen) centimeters gegroeid. Bovendien is ook de vorige oogst mislukt.