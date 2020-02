Royals: hoe seksschandaal van vader Andrew huwelijk van prinses Beatrice overschaduwt, ze houdt het "bescheiden"

Beatrice van York (31) is de oudste dochter van de gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson, ze is negende in lijn voor de troon. In tegenstelling tot zus Eugenie vindt het huwelijk niet plaats in St George's Chapel in Windsor. Bij Eugenie registreerde de pers werkelijk alles: de komst van alle bekende gasten, een fiere prins Andrew die zijn dochter weggeeft aan het altaar, het kersverse echtpaar dat zoent op de trappen van de kapel en de prinses die met haar man door de straten rijdt in een koets om met de menigte te vieren.



Bij Edo en Beatrice wordt het dus iets bescheidener gehouden. Lees: vooral onttrokken aan het oog van het grote publiek. Het koppel kiest de kapel van St James's Palace - waar ook koningin Victoria met prins Albert in 1840 trouwde - voor de "intieme sfeer" die ze uitstraalt. Ook de kinderen van prins William en Kate Middleton werden er gedoopt. Toen mochten de media enkel foto's nemen van de komst van de families, in de kapel was niemand toegelaten.

