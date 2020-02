Stad Antwerpen lanceert meldpunt op internet tegen misbruik van parkeerverbodsborden

Op de website parkeerverbod.info kan je nagaan waar er parkeerverboden gelden in de stad Antwerpen. Voortaan is er ook een meldingsknop voorzien om borden aan te geven waarvan je vermoedt dat er geen toelating voor gevraagd is.

Het kan gaan om borden die vergeten zijn of zelfgemaakte borden. Soms worden officiële borden ook gestolen om ze later te gebruiken om parkeerplaatsen vrij te houden zonder toelating. Dat zal sowieso met de nieuwe borden moeilijker worden, zegt schepen Koen Kennis (N-VA): "We zijn digitale borden in gebruik aan het nemen. Die borden bevatten een chip die hun locatie aangeeft. Als je die borden ergens anders zet dan krijgen we een melding en gaan de borden ook lawaai maken."

Wie een bord zet waar het niet hoort, riskeert een sanctie voor sluikstort.