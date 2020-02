Limburgse vzw krijgt steeds meer vraag naar groepsreizen voor alleenstaande ouders met beperkt budget  

Horizont vzw organiseert twee groepsreizen speciaal voor alleenstaande ouders met kinderen. Daar is echt nood aan, zegt Roeland Schaeken van Horizont vzw: "Sommige mensen vinden het nogal lastig om alleen met hun kinderen op vakantie te gaan. We kregen ook vaak de vraag of we geen aanbod konden organiseren in groep. Daarnaast is ook betaalbaarheid een groot probleem voor mensen met een beperkt budget. Daarom is het reisaanbod voor alleenstaande ouders dit jaar groter."

In juli en augustus wordt er een reis naar zee georganiseerd. "We merken dat dat in trek is en dat sommige mensen nog nooit de zee hebben gezien. Het is toch belangrijk dat we zulke mensen dat kunnen aanbieden." Vrijwilligers trekken samen met de gezinnen met de trein naar de kust. Ze gaan samen naar het strand en doen uitstappen op maat van de kinderen.



In 2019 zijn er 288 mensen op vakantie gegaan met een themareis. Daarnaast zijn er via sociale organisaties nog eens 826 mensen kunnen meegaan. Nu zaterdag is er een vakantiebeurs in het cultureel centrum in Hasselt.