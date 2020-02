Traditie van gasballonnen in gevaar op ballonfestival Sint-Niklaas: "We zoeken alternatieven" 

De Vredefeesten zijn groot geworden met de gasballonnen. Het is ook het enige ballonfestival in ons land waar nog gasballonnen opstijgen. "Maar de traditie dreigt verloren te gaan, ook omdat het heliumgas dat we gebruiken vooral in de medische sector nodig is", aldus Sax.

Er zijn weinig producenten en het gas wordt elk jaar zeldzamer. "Het is dus onverantwoord om voor een pleziervaartje dat dure helium te gaan gebruiken." Daarom wil de stad Sint-Niklaas nu onderzoeken of overstappen naar waterstofgas een oplossing is.

