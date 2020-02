Treinongeval legt goederenverkeer in Antwerpse haven stil

Het ongeval gebeurde vlakbij de Liefkenshoekspoortunnel op Rechteroever. “Dat is een strategische plek. Alle goederen die richting de Kanaaldokken gaan, moeten over die spoorlijn. Daardoor ligt het goederenverkeer in de Antwerpse haven voorlopig stil. Zodra de goederentrein getakeld is, kunnen we kijken of we het goederenverkeer kunnen omleiden”, zegt Baeken.

Bij het ongeval raakte de bestuurder van de locomotief lichtgewond aan de hand. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht.