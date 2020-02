Universiteit Antwerpen laat examen nietig verklaren na klachten van studenten

Enkele studenten uit de eerste master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie klopten na afloop van het examen voor het vak “physiotherapy in mental health care and society” aan bij de ombudsman van de unief.

“Het vak bereidt de kinesisten in spe erop voor om later met heel diverse patiënten om te gaan”, legt Peter De Meyer, woordvoerder van de Universiteit Antwerpen, uit in het Radio 1-programma “De wereld vandaag”. Concreet moet het de studenten voorbereiden om in hun praktijk later om te gaan met mensen met een mentale handicap, kleine kinderen, ouderen.