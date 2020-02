Vader krijgt 18 jaar cel voor gruwelijke mishandeling van kinderen en vrouwen

Jasmien Foré, de advocate van de kinderen reageert blij op de uitspraak: "Hier hebben we lang naartoe gewerkt. Het dossier is bij de jeugdrechtbank gekend sinds 2013, maar de meisjes hebben heel lang niets gezegd waardoor we niet wisten hoe erg de situatie was. We zijn blij dat het nu afgesloten kan worden. Voor de meisjes was het zeer belangrijk dat de rechter uitdrukkelijk zei dat hij hen geloofde." Ook de advocate van de moeder, Chantal Van den Bosch, sluit zich hierbij aan: " Ik ben al meer dan 30 jaar bezig en dit is het zwaarste dossier van onmenselijke behandeling dat ik heb gezien. Ik ben dus zeer gelukkig met de strafmaat, maar ook met de motivatie van de uitspraak."