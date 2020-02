Van "Den draad" tot "In mijn poep": "In de gloria" wordt 20

"Het is nooit de bedoeling geweest om te lachen met de gewone man", zegt Eelen daarover in onze podcast "De Tijdschijf". "Het was altijd met veel liefde en bewondering." Een vast scenario was er niet, maar er waren wel enkele vaste punten waar de acteurs naartoe moesten werken. "Het was heel spannend om te doen, want de types ontstonden vaak pas terwijl we bezig waren."

Lees verder onder dit fragment van "Hallo televisie", een uitvergroting van "Jambers" en "Man bijt hond":