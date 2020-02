Veel OCMW-klanten kijken meer uit naar de babbel met de poetshulp dan naar een schoonmaakbeurt

De poetsploegen van de OCMW’s waren lange tijd een evidentie in elke gemeente. Toen de Vlaamse overheid het belang van deze opdracht in vraag stelde en zich afvroeg of die taken niet gedaan konden worden door dienstenchequebedrijven zijn de Kempense lokale besturen beginnen nadenken over een zinvollere invulling. Ze zien de poetsactiviteiten van het OCMW nu als laagdrempelige instap voor verdere hulpverlening.