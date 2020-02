Minder vervuilende stoffen in lichaam van Vlaamse jongeren

Het valt op dat stoffen die ondertussen verboden zijn, zoals het bestrijdings­middel DDT, of strenger gereglementeerd, zoals het gebruik van bisfenol A (BPA) in harde plastics, minder in het lichaam van de jongeren voorkomen. Tegelijkertijd werden voor het eerst ook heel wat nieuwe stoffen gemeten. Die zijn vaak ontwikkeld om de verboden stoffen te vervangen.

"Ze worden in de markt gezet als minder schadelijk, maar in de praktijk is de gezondheidsimpact nog weinig onderzocht", zegt professor Greet Schoeters, verbonden aan VITO en UAntwerpen. “Verder onderzoek naar de invloed op de gezondheid is dus nodig, om te vermijden dat schadelijke stoffen vervangen worden door andere stoffen die achteraf even schadelijk blijken te zijn. Onze studie toont alvast aan dat de meeste van die nieuwe stoffen bij een groot deel van de jongeren in het lichaam voorkomen.”

Een voorbeeld zijn vlamvertragers. Dat zijn chemische stoffen die onder meer meubilair en elektronica minder brandbaar maken. "Slechts enkele van de verboden vlamvertragers zijn nog meetbaar in de bloedstalen van jongeren. Vrijwel alle jongeren vertoonden in de urinestalen echter sporen van de nieuwe generatie vlamvertragers, waarvan de effecten op de gezondheid dus nog niet ingeschat kunnen worden."