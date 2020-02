Waarom Kirk Douglas van België hield: zijn vrouw Anne Buydens (100) is Belgische

Anne Buydens heeft dus in haar leven een tijdje in België gewoond en heeft toen ook de Belgische nationaliteit aangenomen. Na haar huwelijk werd ze ook Amerikaanse. Maar hoe gehecht aan België is ze eigenlijk? Nico Cardone: “Ze heeft nooit afstand gedaan van die Belgische nationaliteit. Knack-journalist Patrick Duynslaegher wilde Kirk Douglas ooit interviewen, maar door een misverstand is die ontmoeting grotendeels in het water gevallen. Toen heeft Kirk Douglas achteraf een brief geschreven om zich te excuseren. In die brief staat: "België is me altijd dierbaar geweest, aangezien mijn vrouw uit Brussel komt.” Ze is zich dus blijkbaar wel altijd als Belgische blijven identificeren.”