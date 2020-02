Willem Vermandere viert 80e verjaardag met een nieuwe cd

Op de plaat staat hij stil bij zijn nieuwe leeftijd, vooral in het grappige, maar ook confronterende liedje “’t Jaar 2040”, het jaar waarin hij 100 kan worden. “80 worden is al iets, hé. Mijn twee broers zijn vroeg gestorven. De ene was nog geen 60, de andere nog geen 70. Wat zou ik klagen?”

Augustijn is fier op zijn vader die nog altijd veel energie heeft. “Mensen vragen het altijd aan me of hij nog optreedt en liedjes maakt. Ik antwoord dan altijd: hij is niet te stoppen.” Augustijn zou er zelf voor tekenen om hetzelfde nog te kunnen doen als hij het geluk heeft om 80 te worden. “Maar eigenlijk zie ik het mezelf niet doen, want het is toch redelijk uniek denk ik.”