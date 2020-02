"Overgeschakeld op pen, papier, WhatsApp en Gmail": een reconstructie van de cyberaanval op vliegtuigbouwer Asco

Wat ook duidelijk was, was de manier waarop het virus in het bedrijf binnen was geraakt. “Dat was vermoedelijk via een phishing-mail (een mail met een link die een virus opent zodra je erop klikt, red.)”, zegt Welvaert. Maar in dit geval was het niet zomaar een phishing-mail die iedereen soms krijgt. Hebben de hackers het e-mailadres van een medewerker van Asco gekopieerd? Dat weten we niet, maar volgens Rommens kan dat.