4 Limburgse scholen krijgen subsidies voor renovaties

In totaal krijgen 95 scholen in Vlaanderen een bijdrage voor de renovatie van de gebouwen. Daarvoor wordt een bedrag van 12,7 miljoen euro op tafel gelegd. Het totale budget voor schoolgebouwen dat gespreid wordt over 5 jaar, is 3 miljard. Daarmee kunnen bestaande gebouwen gerenoveerd worden of kunnen er nieuwe worden gebouwd.