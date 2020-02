Er dreigt tekort aan beschermende kledij tegen coronavirus, 40 nieuwe besmettingen op cruiseschip Japan

Officieel zijn er nu iets meer dan 31.000 besmettingen in China en 270 elders in de wereld. In China zijn 637 mensen overleden aan de ziekte, elders was er een geval in de Filipijnen. De laatste twee dagen is het aantal besmette gevallen in China lichtjes gedaald, maar volgens de WHO kan dat snel omkeren. (Lees verder onder de foto).