84-jarige uit Mol maakt film over Antwerpse Kempen

Frans Verhoeven (84) heeft al meer dan 60 natuurfilms gemaakt en hij voegt er nu nog eentje aan toe. Zijn nieuwste documentaire gaat over de Kempische Heuvelrug in Kasterlee. Zijn leeftijd houdt hem zeker niet tegen om er met zijn camera op uit te trekken: “Ik wip nog over grachten, alleen gaat dat nu trager”, lacht hij.