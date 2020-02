Aantal abortussen daalt: moet de termijn voor abortus dan nog uitgebreid worden?

Voor Katja Gabriëls toont het rapport dat vrouwen bewust omgaan met abortus. Ze vindt het rapport nuttig om het debat te objectiveren. "We dienden dit voorstel niet in om meer abortussen te hebben. Er gaan al 500 vrouwen per jaar naar Nederland. Wij willen er voor zorgen dat ze in hun eigen omgeving kunnen worden geholpen", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1.