Primeur in Limburg: patiënten worden tijdens operatie afgeleid met VR-bril, iPad en hoofdtelefoon

"Het is niet aangenaam als je hoort hoe ze in je been of schouder zagen en boren tijdens een operatie. Dat geeft veel stress", zegt dokter Jalil. "Daarom krijgen patiënten die lokaal verdoofd worden vaak nog een medicijn dat hen wat suf maakt. Maar nu blijkt dat afleiding even goed werkt. De patiënten krijgen dan een tablet en een hoofdtelefoon en kunnen een film kiezen.