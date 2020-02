Wit poeder in brief aangetroffen bij Bart De Wever (N-VA) thuis blijkt gewoon bloem te zijn 

Bij N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever thuis in Deurne was een verdachte brief aangetroffen met een wit poeder erin.



"Rond tien na zeven kregen wij de melding en dan wordt er een procedure opgestart. De brandweer en de politie komen dan ter plaatse en er wordt een veiligheidszone ingesteld rond de woning", zegt Sven Lommaert van de lokale politie van Antwerpen. Wie precies de vondst deed en of De Wever zelf thuis was op het moment van de feiten, is niet bekend.

De civiele bescherming nam de brief mee om hem te analyseren. "Die test dan of het om een gevaarlijk goedje gaat of niet. In 99 procent van de gevallen gaat het om een dreiging of een misplaatste grap met een onschuldig goedje, maar je kan dat nooit zeker weten. De procedure wordt altijd opgestart." Uit de resultaten van de testen blijkt,nu dat het witte poeder bloem is. Ongevaarlijk dus.