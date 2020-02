Batterij van elektrische step ontploft in clublokaal van tennisclub Leuven

De ontploffing gebeurde tijdens een feestje in het clublokaal van tennisclub Stade Leuven. Eigenaar van de step Chanchai Vanderstappen doet het verhaal: "De batterij van mijn step was aan het opladen toen die plots ontplofte. Volgens mij was er niks aan de hand met mijn batterij of de step zelf."

De ontploffing zorgde voor flink wat schade, zo vlogen de ramen aan diggelen. "Op het moment van de ontploffing zat ik achter de toog, plots zag ik een steekvlam en was er een enorme rookontwikkeling. Gelukkig is er enkel wat materiële schade. Vooral ramen en een paar stoelen zijn stuk." De brandende step werd uiteindelijk in een ijstoog vol water ondergedompeld om het vuur te blussen. Net zoals de brandweer elektrische auto's in een grote container met water onderdompelt als die in brand staan.