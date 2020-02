Belastingcontroleur Tim Joos: "Ons team is jong en fris, niet zoals het cliché"

"Ik kan de job eigenlijk alleen maar aanraden", vervolgt Joos. "De werksfeer is heel aangenaam, ik zit in een jong en fris team. De FOD Financiën is ook een heel dynamische instelling. Er wordt hier naar je geluisterd, je wordt betrokken bij het beleid en je hebt veel mogelijkheden qua jobrotatie en zelfontplooiing. Ook de privé-werkbalans zit heel goed, zo kan ik vaak van thuis werken en we hebben glijdende uren.