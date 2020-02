Baskettoppers ruimen duinen van Oostende op

De speelsters van de Belgian Cats maakten samen met hun Canadese, Japanse en Zweedse collega's de duinen van Raversijde bij Oostende proper op hun rustdag. Samen met coaches en technische staf waren er een 70-tal deelnemers.

Ook de kinderen van de Belgische topspeelster Ann Wauters deden mee. "We hebben veel plastic en veel sigarettenpeuken opgeraapt", vertellen Dré en Vince. Ann Wauters vindt het als sporter belangrijk om het goede voorbeeld te tonen, zeker aan haar kinderen. "Ik ben blij dat mijn kinderen er vandaag bij zijn om aan te tonen, dit hoort niet thuis in de natuur. Zij zijn onze toekomst, we hopen dat het voor hen later ook nog aangenaam blijft om op deze planeet te wonen."

Na afloop schonk Toerisme Oostende aan elke deelnemer een drinkfles ontworpen door Herr Seele. "We zijn blij dat de verschillende teams tijd maken om hun steentje bij te dragen om ons strand proper te houden. Zo kregen ze ook een stukje Oostende te zien op hun vrije dag", aldus nog Toerisme Oostende.