Cafébazin steelt 50.000 euro van klanten, maar excuseert zich in brief: "Mijn daden zijn niet goed te keuren" 

In café De Meiboom in Sint-Katherina-Lombeek, in Ternat, heeft de cafébazin de spaarkas ter waarde van bijna 50.000 euro gestolen. In de kas zat het spaargeld van zo’n 30 klanten. “Mijn daden zijn niet goed te keuren, maar soms doe je uit nood en geldgebrek stomme dingen”, schrijft de bazin in een drie pagina lange brief naar haar klanten. Maar die willen hun geld terug.