Congolese president Tshisekedi nodigt koning Filip uit voor viering van 60 jaar onafhankelijkheid

De uitnodiging past in de verbeterde relaties tussen België en Congo sinds het aantreden van Tshisekedi als president. In september vorig jaar koos die België als eerste bestemming in Europa als president.

Zo heeft premier Wilmès ook het nieuwe Belgische consulaat in de zuidelijke stad Lubumbashi, hoofdstad van de provincie Katanga, geopend. Die was enkele jaren geleden gesloten uit protest tegen het uitblijven van verkiezingen in Congo.

Tegelijk zei premier Wilmès dat ze bereid is om de militaire samenwerking met Congo te hervatten. Ook op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, politie en gerecht zou België de samenwerking willen opstarten. Eind maart gaat een grote Belgische handelsdelegatie overigens naar Kinshasa en Lubumbashi.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: