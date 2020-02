Johan Vande Lanotte (SP.A) pleit voor staatshervorming: "Na 50 jaar verbouwen moeten we het huis helemaal strippen"

"De twee grootste partijen gaan nu heel concreet en intensief moeten verder werken." Dat zei Johan Vande Lanotte in oktober, toen hij samen met Didier Reynders (MR) zijn opdracht als informateur beëindigde. Nu, 257 dagen na de verkiezingen, zijn we nog geen stap verder en hebben we nog altijd geen regering.

Zoals zovelen vindt professor Philippe Van Parijs dat het goed zou zijn als de twee grootste partijen van het land samen in een federale regering zouden zitten, maar onder twee voorwaarden.

Enerzijds moeten ze in een regering stappen om het land zo goed mogelijk te besturen en niet om te tonen dat het land onbestuurbaar is. Anderzijds mag volgens Van Parijs een nieuwe staatshervorming geen deel uitmaken van het regeerakkoord. “We hebben wel een staatshervorming nodig, maar dat moet op een andere wijze gebeuren”, zegt Van Parijs in onderstaand fragment. (Lees verder onder de video.)