Wat is échte camembert? Traditionele kaasboeren halen hun slag thuis, al is de kaasoorlog nog niet voorbij

Camembert wordt volgens de overlevering al sinds 1708 gemaakt door kleine boeren in Normandië. De kaas moet aan een waslijst van kwaliteitseisen voldoen om het officiële keurmerk van AOP, Appellation d'Origine Protégée, te krijgen. Een daarvan is bijvoorbeeld dat de kaas handmatig met speciale pollepels in ronde vormen wordt gegoten. Maar ook de melk is een belangrijke kwaliteitseis. En daar woedt al sinds 1998 een felle discussie over.

Volgens de kleine boeren mag het enkel zoals het volgens de traditie altijd gegaan is: met ongefilterde, rauwe melk van koeien die grazen op Normandische weides. Melk dus die nog geen enkele bewerking heeft ondergaan, zoals (deels) afromen, koken of pasteuriseren (kort verhitten om bacteriën te doden, red). De grote industriële producenten vinden dat onhoudbaar. Ze willen liever gepasteuriseerde melk gebruiken. Niet alleen kunnen ze dan sneller en meer kaas maken, maar ze kunnen die ook makkelijker uitvoeren. Naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, omdat je daar geen rauwe melk mag invoeren.

In februari 2018 werd een compromis opgesteld bij de INAO, het nationale instituut voor herkomstbescherming in Frankrijk. Vanaf 2021 zou alle camembert-kaas uit Normandië de vermelding "camembert AOP uit Normandië" krijgen. Ook de kaas van industriële producenten dus. Ze moesten 30 procent rauwe melk gebruiken, voor de rest mocht bewerkte melk.

Einde van het conflict? Niet voor de traditionele Normandische kaasboeren.Voor hen is dit niet minder dan concurrentievervalsing.