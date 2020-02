Na fiasco in Iowa wordt voorverkiezing New Hampshire nog belangrijker: dit zijn de 4 grote kanshebbers bij de Democraten

Een bekende senator in de VS en voorlopig de enige vrouw in de race met enige kans op de nominatie. Warren komt uit een republikeins nest, maar koos voor de democraten en werd met de jaren steeds linkser in haar standpunten. Voor ze in de politiek stapte was ze professor in de rechten in Harvard. Ze is heel erg methodisch en viel in de campagne op omdat ze voor alle belangrijke problemen een plan had uitgedacht. Groot probleem voor haar is dat ze in het linkse kamp zware concurrentie heeft van Bernie Sanders.