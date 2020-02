"Explosie van emoties" na dood van Chinese dokter Li: "Mensen zeggen dat hij eigenlijk politiek in leven gehouden werd"

"Ik denk dat er op dat ogenblik een soort paniekvoetbal gespeeld is bij de Chinese staatsmedia", vertelt sinologe Manya Koetse, die de trends op de Chinese sociale media in de gaten houdt. "Eerst zei men dat ze een klokkenluider gewoon hadden laten doodgaan aan het coronavirus, en vervolgens zei men: "We moeten misschien toch laten blijken dat we hem nog proberen redden". Mensen zeggen dat hij eigenlijk politiek in leven gehouden werd. Want of hij nu echt in leven is gehouden of niet, dat weten we niet."