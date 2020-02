Duizend jongeren hebben opnieuw betoogd voor een beter klimaatbeleid

De eerste mars van Youth for Climate van dit jaar heeft duizend klimaatbetogers op de been gebracht in Brussel. Dat cijfer maakt de politie bekend. De klimaatmars stond in het teken van de bescherming van de oceanen.

Ook de Grootouders voor het Klimaat, Teachers for Climate, Workers for Climate, Scientists for Climate en Greenpeace waren aanwezig. De milieuorganisatie liep trouwens op kop van de mars, met enkele opvallende activisten die een ijssculptuur van vier pinguïns voortduwden.