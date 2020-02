Vergunning voor bouw paardenkliniek in Puurs-Sint Amands geweigerd

Het gemeentebestuur heeft de vergunningsaanvraag voor de veelbesproken paardenkliniek in de Turkenhofdreef in Liezele, een deelgemeente van Puurs-Sint Amands, afgekeurd. "Het is een waardevol project, maar het is moeilijk bereikbaar. Je moet een aantal woonstraten doorrijden om er te geraken en het tast het waardevol landschap aan. De kliniek is welkom, maar enkel op de juiste plaats", legt burgemeester Koen Van den Heuvel uit.