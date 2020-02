Google Maps bestaat 15 jaar en wordt alsmaar slimmer: "Die kaart heeft ons leven veranderd"

Google is al meermaals in opspraak gekomen wanneer het gaat over privacy. En ook met de uitbouw van zijn kaartendienst zijn er zo nu en dan vragen gerezen over privacy. Want Google Maps kan maar zo succesvol zijn omdat we er ook heel wat informatie over onszelf prijsgeven. Zo weet de app heel vaak waar je bent, ook al staat Google Maps niet aan.



Daardoor kan Google patronen in je gedrag herkennen, en ontdekt de applicatie waar je woont en werkt en gaat zo elke dag suggesties doen: "Vertrek nu, wanneer je om X uur wil aankomen op het werk." Zeer behulpzaam, maar sommige mensen stellen zich er vragen bij. Al valt het bij Google Maps al bij al mee, vertelt computerwetenschapper Jeroen Baert: "Google heeft in het verleden al moeten reageren op privacy-issues rond hun Google Maps, maar dan ging het eigenlijk bijvoorbeeld over Streetview, de dienst waarbij ze echte beelden tonen van jouw straat, jouw huis, jouw wijk."



"Sommige mensen vonden het niet kunnen dat de gevel van hun woning te zien was. Af en toe stond er ook een persoon op zo'n beeld die al overleden was, of wagens met leesbare nummerplaat. Google heeft daar eigenlijk vrij snel op gereageerd en grijpt vlug in om dat soort dingen uit te klaren."