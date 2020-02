Oost-Vlaamse politiezones houden grootschalige controleactie

“Er zijn 47 gerechtelijke processen verbaal opgesteld. Dat is vooral voor drugsbezit, verdachte handelingen en verboden wapendracht”, gaat De Baets verder. “We hebben ook geseinde personen aangetroffen. We hebben ook enkele verkeersinbreuken vastgesteld. Zo hebben we 73 processen verbaal uitgeschreven. Dat gaat dan vooral over rijden onder invloed van drugs en alcohol.” Er werd ook 250 gram drugs gevonden en vijf voertuigen werden in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren.